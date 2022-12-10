Mundo: ФИФА откроет дело в отношении Ассоциации футбола Аргентины

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ФИФА инициирует разбирательство в отношении аргентинской Ассоциации футбола после четвертьфинального матча чемпионата мира в Катаре. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщила испанская газета Mundo deportivo.

Игра отметилась такими инцидентами, как попадание аргентинским игроком Леандро Паредесом мячом в скамейку запасных команды Нидерландов, а также неподобающим поведением его соотечественника Николаса Отаменди после завершения матча.

Кроме того, аргентинцы позволили себе критические высказывания в адрес главного арбитра встречи, испанца Матеу Лаоса. В частности, в издании приводятся слова голкипера Эмилиано Мартинеса, который назвал его худшим судьей.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси также отметил, что испанский арбитр не соответствовал высокому статусу матча. ФИФА примет решение по делу в ближайшее время.

До этого сообщалось, что Месси грубо высказался в адрес нападающего команды Нидерландов Ваута Вегорста в послематчевом интервью 1/4 финала чемпионата мира в Катаре и несколько раз назвал его «придурком».

Команда Аргентины вышла в полуфинал чемпионата мира в шестой раз в истории. В полуфинале 13 декабря аргентинцы сыграют со сборной Хорватии.