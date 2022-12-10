«Давай, иди отсюда, придурок»: Месси оскорбил игрока сборной Нидерландов после матча ЧМ

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси грубо высказался в адрес нападающего команды Нидерландов Ваута Вегорста в послематчевом интервью 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Месси во время разговора с журналистом грубо обратился к кому-то за кадром. Позже стало известно, что капитан аргентинцев кричал именно Вегорсту, проходящему мимо.

— На что ты смотришь, придурок? На что ты смотришь, придурок? Давай, иди отсюда, придурок, — цитирует Месси портал TyC Sports.

Сама встреча завершилась в серии послематчевых пенальти. Аргентины победили голландцев 4:3 и вышли в полуфинал турнира. В основное время матча команды выявить победителя не смогли и ушли с поле со счетом 2:2. В составе аргентинцев отличились Науэль Молина (35-я минута) и Лионель Месси (73-я минута, пенальти). Нидерландцы смогли сравнять счет благодаря дублю Ваута Вегхорста (83-я минута, 90+11). В дополнительное время сборные не смогли забить голы.

В полуфинале 13 декабря аргентинцы сыграют со сборной Хорватии, которая ранее победила бразильцев в серии послематчевых пенальти.