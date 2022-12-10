ДТП на путях привело к задержке ряда трамваев в центре Москвы

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Россия, Москва, Абельмановская улица Карта всех событий

Столкновение двух автомобилей на путях привело к задержке ряда трамваев в Таганском районе. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 10 декабря.

— На пересечении Абельмановской и Марксистской улиц (в районе остановки «Кинотеатр Победа — Детский театр») из-за ДТП двух автомобилей на путях задерживаются трамваи № А, 40 и 43, — говорится в сообщении.

В результате инцидента маршруты были временно изменены. Пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Вскоре стало известно, что движение трамваев было восстановлено.

До этого сообщалось, что движение поездов на перегоне между станциями Соревнование — Большая Волга Савеловского направления МЖД было временно приостановлено из-за ДТП на железнодорожном переезде 120-го километра.

Изменения в графике были вызваны тем, что водитель автомобиля «Газель» выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6910 сообщением Дубна — Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.