Прокуратура проверит инцидент со столкновением автомобиля и поезда в Подмосковье

Фото: Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Московская межрегиональная транспортная прокуратура приступила к проверке инцидента, связанного со столкновением автомобиля «Газель» и поезда на железнодорожном переезде в Талдомском городском округе Подмосковья. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, водитель автомобиля грубо нарушил ПДД и выехал на запрещающий свет светофора на железнодорожном переезде на 119-м километре Савеловской дистанции и автодороги А-104 перед приближающимся поездом, шедшим по направлению Москва — Дубна.

Машинист успел среагировать и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения все равно не удалось. Несмотря на это, состав поезда с рельс не сошел.

В 19:30 движение железнодорожного транспорта на данном участке было полностью восстановлено, передает Telegram-канал ведомства.

До этого сообщалось, что движение поездов на перегоне между станциями Соревнование — Большая Волга Савеловского направления МЖД было временно приостановлено из-за ДТП на железнодорожном переезде 120-го километра.