Мишустин утвердил правила единовременной выплаты контрактникам

Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила единовременной выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 10 декабря.

Согласно данному документу, военный должен подать рапорт командиру воинской части или начальнику организации ВС РФ. Уточняется, что в рапорте должны быть указаны наименование выплаты, ее размер, основание для нее и срок контракта.

В течение десяти дней после поступления рапорта командир может организовать подготовку и издание приказа о денежной выплате.

Помимо этого, в тексте указа говорится, что военнослужащие будут обеспечены денежным довольствием не позднее десяти рабочих дней с момента издания приказа командира воинской части об осуществлении выплаты, отмечается на портале правовой информации.

3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным гражданам и проходящим военную службу по контракту. Глава государства также поручил правительству обеспечить финансирование всех выплат.