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СК расследует надругательство над флагом России в Хельсинки

Василий Плиткин
В мире
СК расследует надругательство над флагом России в Хельсинки
Фото: СК РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за надругательства над флагом России в Хельсинки во время массовых шествий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 10 декабря.

— Главой ведомства поручено организовать процессуальную проверку по данному факту, запросив в МИД России необходимую информацию, — говорится в сообщении.

До этого в МИД РФ сообщили, что ведомство объявило дипломатический демарш Финляндии из-за надругательства над государственным флагом России.

Уточняется, что во время мероприятий, проходивших 6 декабря в Хельсинки в честь Дня независимости Финляндии, группа людей сожгла флаг России.

В связи с этим российское внешнеполитическое ведомство обратилось к финскому руководству с просьбой привлечь злоумышленников, совершивших подобную «экстремистскую выходку», к ответственности, а также не допускать подобных инцидентов в дальнейшем.

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