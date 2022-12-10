СК расследует надругательство над флагом России в Хельсинки

Фото: СК РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за надругательства над флагом России в Хельсинки во время массовых шествий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 10 декабря.

— Главой ведомства поручено организовать процессуальную проверку по данному факту, запросив в МИД России необходимую информацию, — говорится в сообщении.

До этого в МИД РФ сообщили, что ведомство объявило дипломатический демарш Финляндии из-за надругательства над государственным флагом России.

Уточняется, что во время мероприятий, проходивших 6 декабря в Хельсинки в честь Дня независимости Финляндии, группа людей сожгла флаг России.

В связи с этим российское внешнеполитическое ведомство обратилось к финскому руководству с просьбой привлечь злоумышленников, совершивших подобную «экстремистскую выходку», к ответственности, а также не допускать подобных инцидентов в дальнейшем.