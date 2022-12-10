Вучич высказался о планах Приштины подать заявку в Евросоюз 15 декабря

Фото: МИД РФ

Косовоалбанское руководство в Приштине 15 декабря подаст заявку на вступление в Евросоюз, что само по себе является нарушением норм ЕС и ранее достигнутых договоренностей, в том числе в Вашингтоне. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

— Приштина 15 декабря официально с большими фанфарами в Брюсселе подаст заявку на членство в ЕС, — заявил сербский лидер.

Он также добавил, что подобный шаг является крайне «неприятным событием», поскольку это будет прямым нарушением Вашингтонского соглашения.

Вучич заявил, что направит письмо лидерам пяти стран — участниц Европейского союза, которые не признали независимость Косова, а именно Греции, Испании, Кипру, Словакии и Румынии.

Таким образом Вучич напомнит, что, согласно официальному регламенту ЕС, претендовать на членство могут лишь европейские государства, а самопровозглашенная республика таковым не является, передает РИА Новости.

До этого полиция непризнанного Косова закрыла въезд в автономный сербский край через КПП «Ярине». Через контрольно-пропускной пункт полицейские не пропускают ни автотранспорт, ни пешеходов.

10 декабря сербы начали возводить баррикады на севере Косова и Метохии после задержания на КПП «Ярине» бывшего полицейского Деяна Пантича.