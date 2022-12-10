Новорожденную девочку обнаружили на лестничной клетке дома в Москве

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Россия, Москва, Паромная улица Карта всех событий

Девочку примерно семи дней от рождения обнаружили на лестничной клетке жилого дома на улице Паромной. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 10 декабря.

— Новорожденная завернута в одеяло, видимых телесных повреждений нет, в настоящее время малышке оказывается медицинская помощь, планируется госпитализация в медицинское учреждение, — сказала правоохранитель.

Личность матери ребенка уже установлена, добавила Нефедова. По предварительной информации, это ранее судимая за оставление своего ребенка в опасности женщина 1981 года рождения.

В настоящее время правоохранителями ведется розыск матери новорожденной. Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК «Оставление в опасности».

Предварительно, женщина приехала к дому на такси, зашла в подъезд с ребенком, оставила там новорожденную, после чего покинула место преступления.

До этого сообщалось, что тело младенца обнаружили в мусорном контейнере на западе столицы. Следствием обнаружена мать младенца, местная жительница 1987 года рождения. С ее слов, она родила в тот же день, когда полиция обнаружила тело.