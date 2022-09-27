Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Матвеевская улица Карта всех событий

Тело младенца обнаружили в мусорном контейнере на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 27 сентября.

По ее словам, недоношенного ребенка мужского пола — по уровню развития, предположительно, пятимесячного — нашли недалеко от многоквартирного дома на улице Матвеевской.

Следствием обнаружена мать младенца, местная жительница 1987 года рождения. С ее слов, она родила в тот же день, когда полиция обнаружила тело.

Однако ребенок не подавал признаков жизни, из-за чего она завернула плод в полиэтиленовый пакет и выбросила его в мусорный контейнер. По данному факту организована доследственная проверка, по ее результатам СК примет процессуальное решение.

Другой похожий случай произошел на юго-востоке столицы. Женщина выбросила в мусорный бак новорожденную дочь. В ее отношении возбудили уголовное дело и заключили под стражу.