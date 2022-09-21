Обвиняемую в убийстве новорожденного ребенка женщину заключили под стражу

Фото: пресс-служба суда

Люблинский районный суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве собственного новорожденного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции в четверг, 21 сентября.

В понедельник, 19 сентября, около дома № 80, корпус 5, на улице Люблинской случайный прохожий нашел тело новорожденной девочки в мусорном баке и сообщил об этом дворнику, который вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов действительно обнаружили труп новорожденной девочки. Она лежала в коробке в мусорном баке, завернутая в пакет.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Немного позже сотрудники органов правопорядка установили и личность матери и доставили на допрос в Следственный комитет.

— Люблинский районный суд избрал в отношении 24-летней женщины, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 ноября 2022 года. Женщине предъявлено обвинение по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), — говорится в сообщении суда.

Все подробности дела — в материале «Вечерней Москвы».