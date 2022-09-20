Решила, что мертвый: что известно о смерти младенца на юго-востоке столицы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Люблинская улица, 80к5 Карта всех событий

В понедельник, 19 сентября, в мусорном баке у жилых домов на юго-востоке столицы обнаружили тело новорожденного ребенка. Мать уверяет, что ребенок родился мертвым и она никого не убивала. Что произошло и какое наказание может понести женщина — в материале «Вечерней Москвы».

Страшная находка

В понедельник, 19 сентября, около дома № 80, корпус 5, на улице Люблинской случайный прохожий нашел тело новорожденной девочки в мусорном баке и сообщил об этом дворнику, который вызвал полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов действительно обнаружили труп новорожденной девочки. Она лежала в коробке в мусорном баке, завернутая в пакет.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», а столичная прокуратура взяла под контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Немного позже сотрудники органов правопорядка установили и личность матери.

Ею оказалась уроженка Краснодарского края 1998 года рождения, проживавшая в доме неподалеку. Тем же вечером женщину нашли и доставили на допрос в Следственный комитет.

На следующий день, 20 сентября, старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова заявила, что женщину задержали в порядке статьи 91 УПК РФ для выяснения обстоятельств произошедшего. На данный момент в ее отношении проводятся следственные действия.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Неожиданно родила

По словам собеседника «ВМ», женщина забеременела еще в Краснодарском крае и приехала сюда жить.

В день трагедии девушка сидела дома. В какой-то момент она отправилась в уборную и неожиданно для себя родила.

Фото: ГСУ СК по Москве

По ее словам, ребенок не подавал признаков жизни. Девушка испугалась и решила спрятать тело, чтобы избежать «лишних проблем».

Так ли это — покажет судебно-медицинская экспертиза.

Что грозит?

По словам адвоката Даниила Лунева, женщине может грозить большой срок, если ребенок был жив при рождении.

— До пяти лет лишения свободы — именно столько грозит матери в том случае, если ребенок был жив, когда она его выбросила, — отвечает адвокат.

Правозащитник отметил, что если ребенок был жив, а мать его выбросила, то, соответственно, она совершила преступление, предусмотренное статьей 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».

— Если ребенок родился мертвым, а его труп был выброшен роженицей в мусор, то возможно привлечение ее к уголовной ответственности по части 1 статьи 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», — рассуждает Лунев.

По его словам, максимальная санкция по данной статье — три месяца ареста.