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СК возбудил дело после обнаружения мертвого младенца на Люблинской улице

Евгений Белоусов
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения мертвого младенца на Люблинской улице
Фото: Telegram / Столичный СК
Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

По факту обнаружения тела новорожденной девочки в мусорном контейнере на Любинской улице было возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 19 сентября, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

— Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета продолжают работу на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — сказала правоохранитель.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, также устанавливаются личности родителей новорожденной девочки.

19 сентября случайный прохожий обнаружил в мусорном баке около жилого квартала на Люблинской улице тело новорожденного ребенка. Позднее появилось видео с места, где была найдена девочка.

В 2022 году было более пяти подобных случаев. Так, 20 июня тело новорожденного ребенка найдено среди мусора в Новой Москве.

Еще одного младенца нашли в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре. Местный житель услышал плач ребенка и обратился в полицию.

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