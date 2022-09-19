Появилось видео с места нахождения тела новорожденного ребенка на юго-востоке столицы

Появились кадры с места нахождения тела младенца в мусорном баке в ЮВАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в понедельник, 19 сентября.
По предварительным данным, это была девочка.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в понедельник, 19 сентября. Случайный прохожий обнаружил в мусорном баке около жилого квартала на Люблинской улице тело новорожденного ребенка.
Московская прокуратура установила контроль за выяснением обстоятельств произошедшего. Также для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехали заместитель прокурора ЮВАО Михаил Сухарев и заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.
В 2022 году было более пяти подобных случаев. Так, 20 июня, тело новорожденного ребенка найдено среди мусора в Новой Москве. Еще одного младенца нашли в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре. Местный житель услышал плач ребенка и обратился в полицию. Малышку сразу передали врачам. О том, почему женщины убивают своих детей, читайте в материале «Вечерней Москвы».