Появилось видео с места нахождения тела новорожденного ребенка на юго-востоке столицы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Появились кадры с места нахождения тела младенца в мусорном баке в ЮВАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в понедельник, 19 сентября.

По предварительным данным, это была девочка.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в понедельник, 19 сентября. Случайный прохожий обнаружил в мусорном баке около жилого квартала на Люблинской улице тело новорожденного ребенка.

Фото: Пресс-служба прокуратуры города Москвы

Московская прокуратура установила контроль за выяснением обстоятельств произошедшего. Также для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехали заместитель прокурора ЮВАО Михаил Сухарев и заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.

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В 2022 году было более пяти подобных случаев. Так, 20 июня, тело новорожденного ребенка найдено среди мусора в Новой Москве. Еще одного младенца нашли в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре. Местный житель услышал плач ребенка и обратился в полицию. Малышку сразу передали врачам. О том, почему женщины убивают своих детей, читайте в материале «Вечерней Москвы».