ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Тело новорожденного ребенка найдено среди мусора в Новой Москве

Елена Самойлова
Происшествия
Тело новорожденного ребенка найдено среди мусора в Новой Москве
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова Карта всех событий

В Новой Москве обнаружили тело новорожденного ребенка. Об этом в понедельник, 20 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации ведомства, тело малыша находилось в мусорном контейнере на улице Академика Корнилова.

Фото: Прокуратура Москвы
1/3
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
2/3
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
3/3
Фото: Прокуратура Москвы

— На месте координирует работу правоохранительных органов заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Алхас Гицба, — сообщили в ведомстве.

Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту.

14 июня сообщалось о том, что младенец в возрасте семи месяцев погиб в результате ДТП из-за пьяного водителя.

Новая Москва Смерть Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте