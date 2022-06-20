Тело новорожденного ребенка найдено среди мусора в Новой Москве

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова Карта всех событий

В Новой Москве обнаружили тело новорожденного ребенка. Об этом в понедельник, 20 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации ведомства, тело малыша находилось в мусорном контейнере на улице Академика Корнилова.

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— На месте координирует работу правоохранительных органов заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Алхас Гицба, — сообщили в ведомстве.

Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту.

14 июня сообщалось о том, что младенец в возрасте семи месяцев погиб в результате ДТП из-за пьяного водителя.