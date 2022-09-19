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Младенца выбросили в мусорный контейнер на юго-востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Младенца выбросили в мусорный контейнер на юго-востоке столицы
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Случайный прохожий обнаружил тело новорожденного ребенка в мусорном контейнере. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в понедельник, 19 сентября.

Все произошло на Люблинской улице в Юго-Восточном административном округе. Столичная прокуратура взяла установление обстоятельств произошедшего под свой контроль.

Работу правоохранительных органов на месте происшествия координируют заместитель прокурора ЮВАО Михаил Сухарев и заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.

Другой новорожденный ребенок погиб в Санкт-Петербурге 8 сентября. Мать погибшего младенца уснула и придавила его.

Район Люблино Дети Прокуратура Убийства Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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