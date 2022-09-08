Женщина насмерть задавила новорожденную дочь во время сна

Женщина насмерть задавила во сне двухмесячную дочь в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно 8 сентября, в четверг.
Трагедия произошла в ночь на 7 сентября в многоквартирном доме на Валдайской улице Пушкинского района. 28-летняя жительница Шушар заснула и придавила новорожденного ребенка, отчего та скончалась.
Мать погибшей узнала об этом только в семь утра. Родители вызвали полицию.
Тело ребенка направлено на вскрытие, чтобы точно установить причину смерти, сообщила «Газета.ru».
Другая молодая мать убила свою дочь в Воронеже 3 сентября. Чтобы скрыть преступление, женщина закопала труп младенца в могилу своего отца.