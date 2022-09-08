Женщина насмерть задавила новорожденную дочь во время сна

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Женщина насмерть задавила во сне двухмесячную дочь в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно 8 сентября, в четверг.

Трагедия произошла в ночь на 7 сентября в многоквартирном доме на Валдайской улице Пушкинского района. 28-летняя жительница Шушар заснула и придавила новорожденного ребенка, отчего та скончалась.

Мать погибшей узнала об этом только в семь утра. Родители вызвали полицию.

Тело ребенка направлено на вскрытие, чтобы точно установить причину смерти, сообщила «Газета.ru».

Другая молодая мать убила свою дочь в Воронеже 3 сентября. Чтобы скрыть преступление, женщина закопала труп младенца в могилу своего отца.