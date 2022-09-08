Женщина убила дочь и закопала ее в могиле своего отца

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Жительница Воронежа убила свою новорожденную дочь, положила ее тело в пакет и закопала его в могиле своего отца. Об этом стало известно в четверг, 8 сентября.

Подозреваемая родила девочку около месяца назад. В субботу, 3 сентября, 24-летняя женщина сидела с дочерью в квартире. По неустановленной причине, горе-мать ударила ребенка по голове.

Через два дня девочка умерла. Дабы скрыть следы преступления, жительница Воронежа замотала тело ребенка в ткань, положила в пакет и отвезла на кладбище «Лесное», где закопала труп в могиле своего отца. Об этом женщина сама рассказала полицейским, когда добровольно пришла сдаваться с повинной.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть девочки наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Женщину задержана, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в Telegram-канале Shot.

Другой акт домашнего насилия произошел в Омской области. Пьяный отчим убил четырехлетнюю девочку.