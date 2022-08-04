Пьяный отчим убил четырехлетнюю девочку в Омской области

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В деревне Кольцово Омской области 38-летний мужчина убил 4-летнюю дочку сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ в четверг, 4 августа.

Следствие сообщило, что 1 февраля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей. После чего в районе 01:00 дочь женщины начала смотреть мультфильмы. Раздраженный подсудимый нанес маленькой девочке четыре удара по голове, после чего задушил ребенка.

На звуки борьбы вышла мать погибшей, которая после сообщила о случившемся родственнице. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть ребенка.

Злоумышленник был задержан в тот же день, его заключили под стражу. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство малолетнего, который в силу возраста находился в беспомощном состоянии». Расследование по делу завершено, скоро оно будет передано в суд. Мужчине грозит лишение свободы сроком от восьми лет до пожизненного.

Двух малолетних сестер погибшей изъяли у матери органы опеки, так как она, как и подсудимый, регулярно злоупотребляла спиртными напитками.

В отношении сотрудников профилактических служб, которые были ответственны за контроль над условиями жизни ребенка в неблагополучной семье, возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

Другой случай нападения на ребенка произошел в Новосибирской области 29 июля. Женщина 14 раз ударила дочь своей соперницы шилом в грудь.