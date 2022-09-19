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СК установил личность матери мертвой девочки, найденной на Люблинской улице

Евгений Белоусов
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СК установил личность матери мертвой девочки, найденной на Люблинской улице
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Следственный комитет установил личность матери мертвой новорожденной девочки, которая была найдена в мусорном баке на Люблинской улице. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 19 сентября, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

— Следователями совместно с оперативными сотрудниками в кратчайшие сроки установлена мать новорождённой девочки, — заявила правоохранитель.

Ей оказалась женщин 1998 года рождения. Скоро она будет доставлена для допроса в подразделение столичного Следственного комитета.

19 сентября случайный прохожий обнаружил в мусорном баке около жилого квартала на Люблинской улице тело новорожденного ребенка. Позднее появилось видео с места, где была найдена девочка.

Вскоре Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

В 2022 году было более пяти подобных случаев. Так, 20 июня тело новорожденного ребенка найдено среди мусора в Новой Москве. Еще одного младенца нашли в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре.

Следственный комитет Район Люблино Смерть Дети мать
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