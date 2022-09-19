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СК раскрыл подробности о матери мертвой девочки, найденной на Люблинской улице

Евгений Белоусов
Происшествия
СК раскрыл подробности о матери мертвой девочки, найденной на Люблинской улице
Фото: Telegram / Столичный СК
Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Мать мертвой новорожденной девочки, которую нашли в мусорном баке на Люблинской улице, оказалась уроженкой Краснодарского края. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 19 сентября, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

По предварительным данным, подозреваемая родила девочку 16 сентября в съемной квартире на той же улице. Женщина 1998 года рождения была доставлена для допроса в подразделение столичного СК.

19 сентября случайный прохожий обнаружил в мусорном баке около жилого квартала на Люблинской улице тело новорожденного ребенка. Позднее появилось видео с места, где была найдена девочка.

В 2022 году было более пяти подобных случаев. Так, 20 июня тело новорожденного ребенка найдено среди мусора в Новой Москве.

Еще одного младенца нашли в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре. Местный житель услышал плач ребенка и обратился в полицию.

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