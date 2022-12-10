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Совет ЕС утвердил макрофинансовую помощь Украине в размере 18 млрд евро

Егор Провоторов
В мире
Совет ЕС утвердил макрофинансовую помощь Украине в размере 18 млрд евро
Фото: shutterstock

Совет Евросоюза утвердил предоставление украинской стороне макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в 2023 году. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном в субботу, 10 декабря, на сайте органа.

В заявлении пресс-службы Совета ЕС говорится, что представители органа достиг соглашения по законодательному пакету, который позволит Евросоюзу оказывать финансовую помощь Украине в 2023 году. Размер такой помощи будет ограничен, «потолок» установлен на уровне 18 млрд евро.

Кредит будет иметь десятилетний льготный период. Теперь принятое Советом ЕС предложение будет направлено в Европарламент для его возможного принятия на предстоящей неделе, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз.

Глава Министерства финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станъюра заметил, что ЕС намерен продолжить поддержку Украины и будет финансово помогать «столько, сколько потребуется».

Накануне стало известно, что европейские министры иностранных дел 12 декабря планируют принять на встрече в Брюсселе решение о поднятии на два миллиарда евро потолка расходов Европейского фонда мира в следующем году.

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