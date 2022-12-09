ЕС расширит на 2 миллиарда евро потолок расходов Европейского фонда мира

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Европейские министры иностранных дел 12 декабря планируют принять на встрече в Брюсселе решение о поднятии на два миллиарда евро потолка расходов Европейского фонда мира в следующем году. Об этом сообщил источник из внешнеполитической службы Европы.

Уточняется, что из фонда оплачиваются поставки вооружения Киеву.

— То есть мы говорим о дополнительном расширении финансирования военной помощи Украине, — цитирует источника ТАСС.

До этого сенатор от Республиканской партии Джош Хоули призвал администрацию президента США Джо Байдена сосредоточить усилия на отправке вооружений Тайваню, а не Украине, поскольку островное государство представляет большую значимость для национальных интересов страны.

Соединенные Штаты не передают Украине оружие с большей дальностью поражения, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию конфликта. Об этом 30 ноября сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Соединенные Штаты уже не раз заявляли об опасениях эскалации конфликта на Украине.