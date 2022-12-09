Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ЕС расширит на 2 миллиарда евро потолок расходов Европейского фонда мира

Полина Долганова
В мире
ЕС расширит на 2 миллиарда евро потолок расходов Европейского фонда мира
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Европейские министры иностранных дел 12 декабря планируют принять на встрече в Брюсселе решение о поднятии на два миллиарда евро потолка расходов Европейского фонда мира в следующем году. Об этом сообщил источник из внешнеполитической службы Европы.

Уточняется, что из фонда оплачиваются поставки вооружения Киеву.

— То есть мы говорим о дополнительном расширении финансирования военной помощи Украине, — цитирует источника ТАСС.

До этого сенатор от Республиканской партии Джош Хоули призвал администрацию президента США Джо Байдена сосредоточить усилия на отправке вооружений Тайваню, а не Украине, поскольку островное государство представляет большую значимость для национальных интересов страны.

Соединенные Штаты не передают Украине оружие с большей дальностью поражения, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию конфликта. Об этом 30 ноября сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Соединенные Штаты уже не раз заявляли об опасениях эскалации конфликта на Украине.

Евросоюз (ЕС) Деньги Евро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте