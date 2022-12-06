Конгрессмен призвал Белый дом переключить внимание с поставок оружия Украине

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Сенатор от Республиканской партии Джош Хоули призвал администрацию президента США Джо Байдена сосредоточить усилия на отправке вооружений Тайваню, а не Украине, поскольку островное государство представляет большую значимость для национальных интересов страны.

В недавнем письме, которое Хоули направил на имя госсекретаря Энтони Блинкена, политик выразил обеспокоенность тем, что поставки вооружений на Украину «умаляют возможности США предотвратить войну в Азии» и не дают отправлять оружие Тайваню для сдерживания потенциального «вторжения» со стороны Пекина.

Помимо этого, Хоули составил ряд вопросов к Блинкену, потребовав от него представить на них письменные ответы не позднее 16 декабря. В частности, законодатель потребовал ответить, почему администрация главы государства в приоритетном порядке помогает в наращивании оборонных возможностей Украине, а не Тайваню.

Кроме того, Хоули спросил, какие юридические процедуры мешают политическому руководству страны поставлять вооружение на остров в том же объеме, что и другим партнерам, передает РИА Новости.

18 ноября представители Республиканской партии в палате представителей Конгресса США внесли на рассмотрение законопроект об аудите средств, выделенных на поддержку Украины.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал «Вечерней Москве», что такая проверка, скорее всего, выявит коррупционные схемы, созданные демократами для отмывания средств на украинском конфликте.