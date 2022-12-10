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Муж Натальи Водяновой назначен генеральным директором холдинга, контролирующего LVMH

Егор Провоторов
В мире
Муж Натальи Водяновой назначен генеральным директором холдинга, контролирующего LVMH
Фото: shutterstock

Старший сын французского миллиардера Бернара Арно Антуан назначен генеральным директором холдинга Christian Dior SE, который контролирует группу компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщило Agence France-Presse.

До этого вышеуказанную должность занимал Сидни Толедано. 45-летний Арно является мужем российской модели Натальи Водяновой. Он также одновременно назначен заместителем председателя совета директоров холдинга. В заявлении представителей Christian Dior SE говорится, что такое назначение призвано обеспечить «долгосрочную устойчивость семейного контроля» над всеми компаниями холдинга, пишет ТАСС.

В пятницу утром появилась информация, что Арно-старший снова возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes, обогнав американского миллиардера Илона Маска. Состояние французского бизнесмена по данным издания оценивается в 186,2 миллиарда долларов.

Виной такой смены на верхних ступенях рейтинга богатейших людей мира стала покупка американцем социальной сети Twitter и продажа акций Tesla в целях финансирования сделки на 44 миллиарда долларов. Состояние Маска на сегодняшний день оценивается в 184,6 миллиарда долларов.

Бизнес Louis Vuitton Наталья Водянова
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