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Свекор Водяновой стал самым богатым человеком на Земле, обогнав Илона Маска

Араз Салехов
Общество
Свекор Водяновой стал самым богатым человеком на Земле, обогнав Илона Маска
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Свекор российской модели Натальи Водяновой, 73-летний исполнительный директор компании LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно получил статус самого богатого человека в мире.

Напомним, что Водянова является женой сына Бернара Антуана Арно. Модель из России и предприниматель официально поженились два года назад в Париже. У них есть два сына — Максим и Роман.

Арно стал самым богатым человеком в связи с тем, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск потерял статус самого состоятельного человека планеты. Виной этому стала покупка социальной сети Twitter и продажа акций Tesla в целях финансирования сделки на 44 миллиарда долларов. Состояние Маска на сегодняшний день оценивается в 184,6 миллиарда долларов, а Арно и его семьи — 185,1 миллиарда долларов.

Резонансные высказывания Илона Маска регулярно врываются в новостную повестку. Особенно сильно общественные умы взбудоражило мнение миллиардера о конфликте на Украине. Белый дом уже пригрозил ему проверкой за «все более дружественную позицию к России». «Вечерняя Москва» выяснила, чем мотивированы твиты Маска, чьи интересы он представляет и какое влияние оказывает на американскую политику.

миллиардер Наталья Водянова Бернар Арно Рейтинги
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