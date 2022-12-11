Сборная Франции вышла в полуфинал Чемпионата мира по футболу

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Сборная Франции в матче четвертьфинала Чемпионата мира по футболу в Катаре оказалась сильнее Англии и пробилась в 1/2 финала состязаний, где сыграет против национальной команды Марокко.

«Трехцветные» сумели открыть счет на 17-й минуте встречи. Атакующий хавбек Антуан Гризманн отдал голевую передачу на полузащитника Орельена Тчуамени, который решился на мощный удар с 25 метров. Спустя восемь минут арбитры встречи не назначили пенальти за фол на нападающем англичан Гарри Кейне после просмотра видеоповторов.

Счет сборной Англии удалось сравнять лишь на 54-й минуте. С пенальти отличился все тот же Кейн. На 78-й минуте Оливье Жиру с передачи Гризманна вывел Францию вперед и установил окончательный счет на табло. На 84-й минуте Гарри Кейн не реализовал 11-метровый удар, отправив мяч выше ворот.

В полуфинале чемпионата мира французы встретятся с марокканцами. Встреча пройдет в среду, 14 декабря, начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Накануне сборная Марокко пробилась в 1/2 финала, обыграв национальную команду Португалии со счетом 1:0. Единственный мяч в конце первого тайма забил Юсуф Эн-Несири.