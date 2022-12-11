WP: В Минюсте США сочли «сложным компромиссом» обмен Грайнер на Бута

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Вопрос обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, отбывавшей наказание в России, на россиянина Виктора Бута был сопряжен с необходимостью достижения сложных политических компромиссов в Соединенных Штатах, пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванных представителей американского истеблишмента.

По информации источников газеты, многие представители ведомства сопротивлялись идее выдачи России Бута. Один из собеседников издания в Минюсте США заявил, что обмен «известного международного торговца оружием» на баскетболистку является безумием.

Наиболее болезненным для Штатов аспектом сделки, по данным издания, стал тот факт, что Россия не позволила включить в список на обмен Пола Уилана, который отбывает тюремный срок в РФ по обвинению в шпионаже.

Российская сторона якобы требовала за Уилана вернуть на родину россиянина Вадима Красикова, который якобы представлял в прошлом спецслужбы РФ. Однако власти Германии, где отбывает свой срок гражданин России, дали понять Штатам, что его освобождение было бы «неудачным решением», пишет РИА Новости.

Россиянина Виктора Бута вернули на родину после 14 лет тюремного заключения. Его история получила широкий резонанс в мировых СМИ. А в США по мотивам его жизни даже сняли фильм. Накануне «Вечерняя Москва» рассказала, кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас.