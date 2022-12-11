Балицкий рассказал о жертвах обстрела базы отдыха под Мелитополем

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Число пострадавших при ракетном ударе из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по Мелитополю увеличилось до 10 человек. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По предварительной информации, в результате обстрела два человека погибли, еще 10 пострадали. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, заметил чиновник.

Балицкий также уточнил, что на месте работают спасатели, продолжается разбор завалов. По его информации, полностью разрушена база отдыха, где вечером в субботу, 10 декабря, ужинали мирные граждане, работал персонал заведения.

На своем канале в Telegram врио губернатора Запорожской области написал, что обстрел окраины Мелитополя произошел в 21:00 по Москве. Две ракеты из HIMARS сбила система противовоздушной обороны, четыре поразили цели.

В минувший четверг, 8 декабря, стало известно, что российская армия высокоточным оружием уничтожила пять пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS и MARS-II в Запорожской области.