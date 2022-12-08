Фото: Минобороны РФ

Российская армия высокоточным оружием уничтожила пять пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS и MARS-II в Запорожской области. Об этом в четверг, 8 ноября, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также добавил, что две пусковые установки РСЗО HIMARS были уничтожены у населенного пункта Ильичевка в Донецкой народной республике, передает Telegram-канал Минобороны РФ.

До этого там сообщили, что воздушно-космические силы России с помощью оружия высокой точности ликвидировали под Харьковом свыше 90 наемников из Польши.

7 декабря Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали свыше 70 ракет РСЗО HIMARS и две пусковые установки MLRS в Кривом Роге.

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что конфликт на страны закончится в следующем году. Таким мнением он поделился в комментарии для издания Politico. На чем основаны данные прогнозы украинского лидера и могут ли они сбыться, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.