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Минобороны сообщило об уничтожении под Харьковом более 90 польских наемников

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны сообщило об уничтожении под Харьковом более 90 польских наемников
Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России с помощью оружия высокой точности ликвидировали под Харьковом свыше 90 наемников из Польши. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

— В районе населенного пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников, — заявил представитель российского оборонного ведомства.

7 декабря Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали свыше 70 ракет РСЗО HIMARS и две пусковые установки MLRS в Кривом Роге. Уточняется, что вооружения были уничтожены в результате высокоточных ударов по цехам металлургического комбината ArcelorMittal.

Недавно российской армии также удалось поразить на территории Донецкой народной республики (ДНР) РСЗО HIMARS с боекомплектом и экипажем.

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что конфликт на территории восточноевропейского государства закончится в следующем году. Таким мнением он поделился в комментарии для издания Politico. На чем основаны данные прогнозы украинского лидера и могут ли они сбыться, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.

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