Сербские СМИ сообщили о перестрелке в Косове

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Два взрыва прозвучало на окраине города Косовска-Митровца, стрельба на протяжении 15 минут фиксировалась в окрестностях населенного пункта Зубин-Поток. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщила газета «Вечерне новости».

По информации сербского издания, два взрыва были зафиксированы в населенном пункте Звечан, который расположен в нескольких километрах от Косовска-Митровицы, пишет ТАСС.

Одновременно с этим президент Сербии Александр Вучич, комментируя ситуацию на спорных территориях, заявил, что у него не было информации о крупных столкновениях. По его словам, в двух местах установлены баррикады, однако люди сделали это по собственной инициативе.

Сербский лидер также подчеркнул, что Белград направит запрос в Международную миссию под эгидой Североатлантического альянса (НАТО) в Косове и Метохии на размещение силовиков на территории Косова.

Накануне Вучич подчеркнул, что решение косовоалбанского руководства в Приштине подать заявку на вступление в Евросоюз нарушает нормы Евросоюза и ранее достигнутые договоренности, в том числе в Вашингтоне.