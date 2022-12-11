Вучич рассказал о рекордном количестве инцидентов с косовскими сербами в 2022 году

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Правительство самопровозглашенного Косова во главе с «премьером» Альбином Курти в уходящем году допустило рекордное число инцидентов, направленных на косовских сербов и их имущество, заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, по инцидентам на национальной почве 2022 год стал рекордным. Сейчас в Сербии уже 131 случай, тогда как год назад за 12 месяцев было только 128 случаев. Вучич назвал Курти и «правительство» Косова «абсолютными чемпионами» в создании инцидентов, при которых сербы страдают, пишет РИА Новости.

В минувшую субботу косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Он был задержан по подозрению «в терроризме». Косовская полиция со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.

Накануне два взрыва прозвучало на окраине города Косовска-Митровца, стрельба на протяжении 15 минут фиксировалась в окрестностях населенного пункта Зубин-Поток.