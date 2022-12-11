Сергей Глушко покинул располневшую Наташу Королеву

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Располневшая российская певица Наташа Королева активно борется с лишним весом. Однако ее усилия не смог из-за отъезда оценить супруг Сергей Глушко (Тарзан).

Некоторые фанаты артистки обратили внимание на располневший живот исполнительницы. Звезда эстрады девяностых даже обратилась в специальную клинику, чтобы решить проблему лишнего веса. Однако певица часто нарушает диету и не может противостоять соблазну вкусно поесть.

Наташа Королева даже решила позаниматься в фитнес-клубе и воспользоваться услугами массажистов. Однако из-за плотного гастрольного графика ее муж все еще не может оценить изменений в фигуре артистки, пишет KP.RU. Артистка выразила сожаление, что Глушко все время находится в разъездах.

В середине сентября Королева недавно запустила собственный видеокурс по омолаживанию и похудению. При этом сама артистка очевидно стала антирекламой собственного продукта. Не так давно папарацци застали жену Тарзана за праздничным столом в одном из ресторанов. Кадр получился таким, что поклонники исполнительницы пришли в ужас от ее располневшей фигуры и лица.