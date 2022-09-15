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Приметы и советы

Наташу Королеву уличили в бесконтрольном наборе веса

Егор Провоторов
Общество
Наташу Королеву уличили в бесконтрольном наборе веса
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Известная российская певица Наташа Королева недавно запустила собственный видеокурс по омолаживанию и похудению. При этом сама артистка очевидно стала антирекламой собственного продукта.

Не так давно папарацци застали жену Тарзана за праздничным столом в одном из ресторанов. Кадр получился таким, что поклонники исполнительницы пришли в ужас от ее располневшей фигуры и лица. При этом знаменитость продолжала накладывать себе в тарелку пирожные и торты.

Пользователи социальных сетей тотчас же подняли автора хита «Маленькая страна» на смех. Они осудили поведение 49-летней Королевой и посоветовали ей сперва научиться следить за фигурой у своего супруга, а только после этого пытаться предпринять попытки помогать похудеть другим, пишет портал 7days.ru.

Не так давно Наташу Королеву заподозрили в тайном побеге в США. Передвижения певицы не остались незамеченными, поскольку она похвасталась видами на Нью-Йорк в соцсетях. Подписчики сразу же накинулись с критикой, обвинив звезду в бегстве за границу.

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