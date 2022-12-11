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Президент Кубы рассказал о переговорах с представителями Конгресса США

Егор Провоторов
В мире
Президент Кубы рассказал о переговорах с представителями Конгресса США
Фото: Unsplash

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в субботу, 10 декабря, встретился в столице островного государства — Гаване — с группой членов Конгресса США. Об этом он сообщил на одной из своих страниц в социальных сетях.

Политик сообщил, что принял делегацию Конгресса США во главе с Джеймсом Макговерном. По словам Диаса-Канеля, стороны обсудили разногласия и темы, представляющие «взаимный интерес». США и Куба подтвердили обоюдное намерение улучшать двусторонние отношения.

На встрече кубинский лидер заявил о необходимости «положить конец мерам, которые вредят населению» республики. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в свою очередь отметил, что беседа с членами Конгресса была «уважительной и открытой», пишет ТАСС.

В середине прошлого месяца представители Штатов и Кубы провели встречу в Гаване, обсудив взаимодействие в миграционной сфере. Делегация Вашингтона отметила области, в которых сотрудничество по теме миграции проходит успешно, при этом указав на некоторые сложности, мешающие достичь целей соглашений.

Накануне Диас-Канель заявил, что введенные рядом стран Запада санкции в отношении России и Кубы носят несправедливый и односторонний характер.

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