Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Норвегия выделила 100 миллионов евро на поддержку энергосистемы Украины

Егор Провоторов
В мире
Норвегия выделила 100 миллионов евро на поддержку энергосистемы Украины
Фото: Pixabay

Норвегия выделила 100 миллионов долларов властям Украины на восстановление энергетической системы государства. Об этом в субботу, 10 декабря, заявил журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

Информацию о новом транше глава украинского государства назвал «важными новостями». В своем видеообращении, которое приводит ТАСС, политик подчеркнул, что деньги будут направлены именно на восстановление энергосистемы Украины.

По словам украинского лидера, скандинавское государство оказывает Украине военную, политическую и экономическую поддержку, а также гуманитарную помощь и содействует покупке газа для населения.

Накануне появилась информация, что Совет Евросоюза утвердил предоставление украинской стороне макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в 2023 году. Кредит будет иметь десятилетний льготный период. Теперь принятое Советом ЕС предложение будет направлено в Европарламент для его возможного принятия на предстоящей неделе.

Украина Норвегия Деньги Энергетика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте