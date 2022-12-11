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Фанаты шоу «Мужское/Женское» возмутились поведением Барановской

Егор Провоторов
Общество
Фанаты шоу «Мужское/Женское» возмутились поведением Барановской
Фото: Из личного архива Юлии Барановской

Популярная телепрограмма «Мужское/Женское» вернулась в эфир после длительного перерыва. Ведущими телешоу остались Юлия Барановская и Александр Гордон.

Большинство телезрителей обрадовались выходу популярной некогда передачи в эфир. Однако нашлись и те, кто возмутился манерой общения Барановской с героями программы. По мнению поклонников шоу, телеведущая отличается вспыльчивым характером и часто не способна сдержать собственных эмоций.

— Противная эта Барановская, кричит, орет прямо, топает ногами. Наверное, плохо воспитанная, смотреть противно, — цитирует одного из поклонников передачи «Киноафиша».

Накануне Барановская рассказала, что часто бывает в Донбассе по работе на Первом канале. Она поделилась в интервью «Вечерней Москве», как попадала под обстрелы украинских войск.

По словам собеседницы «ВМ», в таких местах нет никакой военной техники или базы, но Киев продолжает наносить удары буквально по мирным жителям. Барановская задается вопросом: кто вообще дает разрешение бить по мирным городам.

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