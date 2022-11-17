Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Приходится бежать в подвал»: Барановская рассказала об обстрелах в Донбассе

Динара Кафискина
Евгений Белоусов

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Ситуация в Донбассе
Общество
«Приходится бежать в подвал»: Барановская рассказала об обстрелах в Донбассе
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская телеведущая Юлия Барановская часто бывает в Донбассе по работе Первого канала. Она рассказала «Вечерней Москве», как попадала под обстрелы украинских войск.

— Одно дело на передовой, когда этого можно ожидать. Но когда в гостинице в центре города, далекого от боевых действий, ты просыпаешься от обстрела и грохота разбитых стекол и приходится бежать в подвал, сложно понять, почему так происходит, — призналась она.

По словам собеседницы «ВМ», в таких местах нет никакой военной техники или базы, но Киев продолжает наносить удары буквально по мирным жителям. Барановская задается вопросом: кто вообще дает разрешение бить по мирным городам.

Недавно Барановская в очередной раз вернулась с Донбасса, где со своей съемочной группой готовила для Первого канала проект «Письмо с фронта». О ее новом проекте и о своем опыте жизни в регионе и на передовой — в материале «Вечерней Москвы».

Многие российские знаменитости посещают Донбасс и оказывают поддержку местному населению. Так, актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал, что снимает фильм о тяжелой жизни населения Донбасса. По его собственному признанию, желание снять кинокартину о Донбассе у Охлобыстина появилось сразу же после первых бомбардировок Луганской и Донецкой народных республик со стороны Киева.

Знаменитости Россия Донбасс Юлия Барановская
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте