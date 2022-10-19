«Я с ними и готов помогать»: Охлобыстин снимает фильм о жителях Донбасса

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин рассказал, что снимает фильм о тяжелой жизни населения Донбасса. Совсем недавно он вернулся со съемок.

— Хотел показать, что в этот тяжелый момент я с ними и готов помогать всем, чем нужно, — признался он.

Желание снять кинокартину о Донбассе у Охлобыстина появилось сразу же после первых бомбардировок Луганской и Донецкой народных республик со стороны Киева. Актер заявил, что им движет желание хоть как-то помочь этим людям, которые каждый день находятся под обстрелами, передает Telegram-канал «Звездач».

В интервью «Вечерней Москве» Охлобыстин рассказал, что в своих поездках в Донбасс он часто встречается с солдатами, выступает для них. Также актер постоянно передает местному мирному населению разнообразную гуманитарную помощь.

Недавно стало известно, что Охлобыстин в скором времени станет дедушкой. Сразу две его старшие дочери сообщили, что скоро станут мамами. В социальных сетях Анфисы и Евдокии появились снимки с округлившимися животами. Первая, судя по всему, уже совсем скоро родит, а вторая — через несколько месяцев. У самого артиста шестеро детей — четыре дочери и два сына.