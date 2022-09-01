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Сразу две дочери Охлобыстина сообщили о беременности

Юлия Курганова
Общество
Сразу две дочери Охлобыстина сообщили о беременности
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актер, драматург, бывший священнослужитель и многодетный отец Иван Охлобыстин скоро станет дедушкой. Сразу две его старшие дочери сообщили, что скоро станут мамами.

В соцсетях Анфисы и Евдокии появились снимки с округлившимися животами. Первая, судя по всему, уже совсем скоро родит, а вторая — через два-три месяца, сообщает Пятый канал.

26-летняя Анфиса Охлобыстина вышла замуж в прошлом году за молодого человека по имени Дмитрий. На ее свадьбе публика впервые увидела избранника сестры — актера Георгия Батариели. В том же году влюбленные расписались. Друг за другом наследницы знаменитого артиста станут и мамами.

Иван Охлобыстин женат на Оксане Арбузовой более 25 лет. В их браке появились на свет четыре дочери (Анфиса, Евдокия, Варвара и Иоанна) и два сына — Василий и Савва.

В начале августа актер Дмитрий Нагиев проговорился, что стал дедушкой. Никаких подробностей о малыше пока неизвестно. В соцсетях Кирилл Нагиев не делится информацией о личной жизни, но СМИ сообщали, что более 11 лет он встречается с графическим дизайнером Юлией Мельниковой.

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