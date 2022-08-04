Дмитрий Нагиев проговорился, что стал дедушкой

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев стал дедушкой. Об этом он проговорился в интервью, рассказывая про единственного сына Кирилла. Шоумен отметил, что наследник не очень хочет работать с ним в кадре.

— Вот сейчас в фильме «Охотник» он отказался играть моего сына, не хочет параллелей и появления нас вместе в кадре. Возможно, это правильно. Я-то как папа был бы рад — лишний раз сыночка под присмотром. А сыночка сам уже папа, — рассказал артист журналу «Караван историй».

Никаких подробностей о малыше пока неизвестно. В соцсетях Кирилл Нагиев не делится информацией о личной жизни, но в СМИ сообщали, что более 11 лет он встречается с графическим дизайнером Юлией Мельниковой.

В мае коллега Дмитрия Нагиева по сериалу «Физрук» Владимир Сычев рассказал о гонорарах актера. По его словам, за время совместных съемок артисты успели подружиться и сблизиться, даже несмотря на то что им нечасто удается видеться вне съемочных площадок.