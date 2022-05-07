Коллега Дмитрия Нагиева по сериалу «Физрук» рассказал о гонорарах актера

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский актер Владимир Сычев, который часто снимается со звездой отечественного экрана Дмитрием Нагиевым рассказал о своих взаимоотношениях с артистом и поделился информацией о его гонорарах.

По словам Сычева, за время совместных съемок актеры успели подружиться и сблизиться, даже несмотря на то, что им нечасто удается видеться вне съемочных площадок. В интервью «Вокруг ТВ» Владимир заявил, что у Нагиева «нет свободного времени». Актер также рассказал о своей загруженности, из-за которой он практически не видит свою семью.

Говоря о совместной работе с одним из главных российских шоуменов, Сычев напомнил, что они очень часто работают вместе.

— Мне с Димой очень комфортно. Нагиев может задать настроение и атмосферу на площадке. Хотя в жизни он закрытый человек, — подчеркнул собеседник издания.

Сычев также добавил, что Нагиев является не только хорошим другом, но и отличным актером.

— Если был он не был хорошим актером, он не был бы самым высокооплачиваемым артистом в нашей стране, — заметил артист.

Накануне Нагиев поделился советом, как найти «вторую половинку». Желающим обрести истинное чувство необходимо запастись терпением и не прекращать поиски, уверен он.