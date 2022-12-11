Басков пообещал «бегать как кролик» в следующем году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Недавно именитый артист Николай Басков перенес операцию по восстановлению связок, однако это не помешало ему принять участие в церемонии награждения премии «Золотой граммофон». Со сцены он поблагодарил своих поклонников за поддержку и пообещал «бегать, как кролик» уже в следующем году.

Врачи временно рекомендовали знаменитости носить лангетку и не перегружать ногу, из-за чего его выступление не было таким активным. За это музыкант извинился, добавив, что пресса успела распространить про него массу фейковых сообщений.

По его словам, связки на ноге заживут, а голосовые «работают от всего сердца». Басков извинился, что не может быть таким быстрым. Он выразил надежду, что в год кролика он сам будет «бегать как кролик», пишет ФАН.

Накануне представительница Баскова Марина Наумова рассказала, что исполнитель вынужден хромать, поскольку недавно перенес операцию на ноге. По ее словам, хирургическое вмешательство было связано травмированием артистом связки. В настоящее время исполнитель восстанавливается после операции, и у поклонников нет повода для беспокойства, добавила представительница певца.