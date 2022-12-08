Представитель Николая Баскова раскрыла причину хромоты артиста

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певец Николай Басков вынужден хромать, так как недавно перенес операцию на ноге. Об этом сообщила представительница артиста Марина Наумова.

— Операцию сделали в Москве, прекрасные российские врачи, спасибо им большое и дай бог им здоровья. Сейчас все нормально, просто какое-то время ему нежелательно лишний раз сгибать ногу, — успокоила Наумова поклонников.

По ее словам, хирургическое вмешательство было связано травмированием Басковым связки. В настоящее время исполнитель восстанавливается после операции, и у поклонников нет повода для беспокойства, добавила представительница певца.

Она уточнила, что артист уже ходит сам, хоть и недостаточно быстро, передают «Народные новости».

Ранее поклонников Баскова напугал видеоролик, где певец хромает.

До этого Басков стал гостем программы «Судьба человека», после выпуска которой поклонники обратили внимание на его внешний вид и решили, что артист чем-то болен. Эти слухи прокомментировала журналистка Алена Жигалова.

Косметолог-дерматолог Татьяна Баллирано также рассказала о возможных недугах звезды. По ее словам, длительное лечение гормональными препаратами может вызвать отечность — так называемое кушингоидное лицо (синдром Кушинга — прим. «ВМ»).