Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Представитель Николая Баскова раскрыла причину хромоты артиста

Анастасия Колоскова
Общество
Представитель Николая Баскова раскрыла причину хромоты артиста
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певец Николай Басков вынужден хромать, так как недавно перенес операцию на ноге. Об этом сообщила представительница артиста Марина Наумова.

— Операцию сделали в Москве, прекрасные российские врачи, спасибо им большое и дай бог им здоровья. Сейчас все нормально, просто какое-то время ему нежелательно лишний раз сгибать ногу, — успокоила Наумова поклонников.

По ее словам, хирургическое вмешательство было связано травмированием Басковым связки. В настоящее время исполнитель восстанавливается после операции, и у поклонников нет повода для беспокойства, добавила представительница певца.

Она уточнила, что артист уже ходит сам, хоть и недостаточно быстро, передают «Народные новости».

Ранее поклонников Баскова напугал видеоролик, где певец хромает.

До этого Басков стал гостем программы «Судьба человека», после выпуска которой поклонники обратили внимание на его внешний вид и решили, что артист чем-то болен. Эти слухи прокомментировала журналистка Алена Жигалова.

Косметолог-дерматолог Татьяна Баллирано также рассказала о возможных недугах звезды. По ее словам, длительное лечение гормональными препаратами может вызвать отечность — так называемое кушингоидное лицо (синдром Кушинга — прим. «ВМ»).

Здоровье Знаменитости Николай Басков
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что мы несем в мир

Все мнения
О проекте