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Салтыкова рассказала о чертах характера, запомнившихся ей в Сергее Бодрове

Егор Провоторов
Общество
Салтыкова рассказала о чертах характера, запомнившихся ей в Сергее Бодрове
Фото: Брат-2. 2000 год

Известная в прошлом российская певица Ирина Салтыкова имеет небольшой, но очень успешный опыт работы в кино. Она снималась во второй части культовой криминальной драмы «Брат» Алексея Балабанова. После выхода картины на экраны публика высказывала предположения, что между артисткой и исполнителем главной роли Сергеем Бодровым-младшим вспыхнули чувства.

На экране разыгрывалась бурная романтическая связь между героями Салтыковой и Бодрова. В эфире телепрограммы «Сегодня вечером» артистка заявила, что отношения на экране не перетекли во что-то большее в реальной жизни. При этом сам актер, по ее словам, был очень воспитанными и порядочным, пишет ФАН.

— Он скромный парень: женатый и очень порядочный. Это все знают, — заявила Ирина Салтыкова в эфире ностальгического шоу.

В конце октября звезда фильма «Брат» Виктор Сухоруков рассказал, почему Алексей Балабанов не стал снимать третью часть успешной франшизы. По словам артиста, режиссер не хотел снимать картину без Бодрова-младшего, который погиб в начале нулевых на Кавказе.

Смерть Бодрова могла стать расплатой за нарушение покоя древних душ, обитающих в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. Такое предположение в беседе с «Вечерней Москвой» выдвинул шаман Владислав Дунхей, рассуждая о причине гибели известного актера.

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