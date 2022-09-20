«Месть разгневанных душ»: шаман объяснил, почему смерть Сергея Бодрова — младшего была неизбежной

Фото: «Брат-2», 2000 год

Смерть Сергея Бодрова могла стать расплатой за нарушение покоя древних душ, обитающих в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. Такое предположение в беседе с «Вечерней Москвой» выдвинул шаман Владислав Дунхей, рассуждая о причине гибели известного актера.

По мнению шамана, съемочная группа, прибывшая в ущелье, нарушила баланс, который был выстроен веками в этой местности:

— Начнем с того, что любое ущелье является сакральным местом, где обитает много древних духов. Это и духи местности, и души людей, ушедших к праотцам, и заблудшие сущности. А по культурным традициям человек, который входит на их территорию, прежде чем начать какие-либо действия, должен попросить у них разрешения.

В противном случае он нарушает их покой, подчеркнул Дунхей, а «разгневанные души начинают в ответ мстить»:

— Без последствий не обошлось бы в любом случае. Да и доподлинно известно, что незадолго до начала работы над фильмом в Осетии Бодров играл в картине Балабанова «Война», снимавшейся вблизи «города мертвых» в селе Эльтюбю. Во время съемок эпизода, где горит берег реки, из-за тепловых пушек загорелось древнее балкарское кладбище. И ни одна могила не уцелела. И данный случай тоже мог повлиять на трагическую судьбу Сергея. Тогда тоже был нарушен покой умерших.

Шаман уточнил, что накануне посещения съемочной группой Бодрова Кармадонского ущелья сама природа намекала, что им там не рады:

— Они четыре часа не могли доехать до местности, а это означает, что души не хотели их принимать и создавали искусственные препятствия. Потом незадолго до съемок в округе произошло нашествие змей, их видели даже во Владикавказе. Рептилии чувствовали неладное и искали безопасные места.

Шаман также уточнил, что по сценарию фильма «Связной» герой Бодрова погибает, то есть он, как считает эксперт, и здесь предопределил свою трагическую кончину. А вот главная героиня остается живой. Примечателен тот факт, что Анны Дубровской в день съемок в Кармадонском ущелье действительно не было, что спасло актрисе жизнь.

Сергей Бодров — младший признан пропавшим без вести с 20 сентября 2002 года. В тот день он направился в Кармадонское ущелье для съемок фильма «Связной». Команда планировала снять эпизод возвращения из армии одного из главных героев, однако произошел сход ледника Колка. Съемочная группа насчитывала 150 человек. О том, могла ли спастись съемочная группа Бодрова-младшего, — в материале «Вечерней Москвы».