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Мокрый снег пообещали жителям Москвы 11 декабря

Егор Провоторов

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Мокрый снег пообещали жителям Москвы 11 декабря
Во вторник ожидаются усиление ветра и мокрый снег / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Облачно с небольшими осадками в виде снега и дождя, местами гололедица и до двух градусов ниже нуля — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 11 декабря, сообщили в российском Гидрометцентре.

В дневное время суток в Москве температура будет находиться в пределах от -2 до 0 градусов. Ночью же ожидается, что температура остановится на отметке в 1 градус со знаком «минус». В Подмосковье воздух прогреется до +1 градуса, но местами будет до -4 градусов. Также синоптики предупредили о налипании мокрого снега в регионе.

Днем будет дуть северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, а в ночное время суток он сменится на юго-восточный с порывами до 17 метров в секунду. При этом атмосферное давление будет в диапазоне от 739 до 745 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В начале рабочей недели в столичном регионе ожидаются рекордные осадки, которые в последний раз фиксировались в Москве в 1960 году, а температурный фон будет колебаться от минус двух градусов до плюс четырех. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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