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Водитель снегоуборочной машины погиб в ДТП с иномаркой в центре Москвы

Александр Афонин
Происшествия
Водитель снегоуборочной машины погиб в ДТП с иномаркой в центре Москвы
Фото: mos.ru/Максим Денисов
Россия, Москва, Страстной бульвар Карта всех событий

На Страстном бульваре произошло столкновение внедорожника со снегоуборочной техникой, в результате чего один человек скончался. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве в воскресенье, 11 декабря.

— В 6:30 на Страстном бульваре в районе дома 8 водитель внедорожника врезался в снегоуборочное транспортное средство. От полученных травм водитель снегоуборочной техники скончался на месте, — говорится в сообщении.

Водитель внедорожника скрылся с места аварии. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали его, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне сообщалось, что на Хабаровской улице в районе дома № 1 произошло ДТП с участием двух пешеходов. Инцидент случился, когда люди переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

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