Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

За прошедшие сутки в Москве выпало от 12 до 14 миллиметров осадков, что составляет 25 процентов от месячной нормы. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В результате выхода средиземноморского циклона за минувшие сутки на Центральную Россию обрушились аномальные снегопады. Так, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, в осадкомер попало 12 миллиметров. В центре столицы, на Балчуге, зафиксировано 14 миллиметров осадков, что составляет 25 процентов от всей месячной нормы, — сказал он.

Синоптик отметил, что 10 декабря текущего года заняло второе место по количеству осадков. Лидером остался 2010 года, когда в городе выпало 13,1 миллиметра, отметил Тишковец в своем Telegram-канале.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «ВМ» сообщил, что в начале предстоящей недели в столичном регионе ожидаются рекордные осадки, которые в последний раз фиксировались в Москве в 1960 году. Температурный фон в свою очередь будет колебаться от минус двух градусов до плюс четырех градусов.