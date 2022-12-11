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Юрист объяснила, как россиянам увеличить отпуск до 45 дней

Александр Афонин
Общество
Юрист объяснила, как россиянам увеличить отпуск до 45 дней
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россияне могут увеличить продолжительность своего отпуска до 45 дней при правильном выборе дат для планирования отдыха. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина в воскресенье, 11 декабря.

— При этом, помимо отпуска, существуют и другие виды времени отдыха от работы. Одно из них — выходные и нерабочие праздничные дни, — сказала она.

По словам эксперта, на государственные праздники в России приходится 21 день. Также работник может воспользоваться правом взять отгул или больничный. При правильном составлении графика отпуска его продолжительность может составить до 45 дней.

Например, к четырем выходным с 23 по 26 февраля можно добавить будни с 20 по 22 февраля. Благодаря подобному решению можно получить каникулы в неделю, передает агентство «Прайм».

HR-специалист Гарри Мурадян в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в сфере торговли можно хорошо заработать накануне Нового года, однако не только в ней работодатели готовы платить больше в декабре. Кроме того, хорошим вариантом заработка будет практически любая работа 31 декабря и в период январских праздников.

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